Reconoce Arámbula que no habrá relojes checadores para cubrir todo MuniAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Ya se comenzaron a instalar los primeros relojes checadores en oficinas de la Presidencia Municipal de Aguascalientes, para evitar que los servidores públicos dejen sus responsabilidades para ir a campañas políticas.

Antonio Arámbula López, secretario de Administración de la alcaldía, detalló que de entrada se colocó media docena de aparatos y en breve se adicionarán nuevas unidades para cuidar el desempeño de los funcionarios.

“Ahorita hay seis. Uno más que instalamos y pedimos otros dos. Serían nueve más o menos, es lo que tenemos”, declaró Arámbula en entrevista.

No obstante, el propio secretario de Administración del Ayuntamiento reconoció que no se podrán colocar relojes en todas las áreas de la presidencia, luego que el perfil de algunos trabajadores es de campo.

“Se pidieron otros dos relojes checadores, especialmente para algunas áreas de oficina, pero va a ser difícil controlar a todos los de campo, porque muchos que van directamente a sus áreas de trabajo y no podemos poner un reloj en cada área”, apuntó.

– ¿Concretamente son en Palacio Municipal o en otras áreas?

– No solo en Palacio, en el área de Servicios Públicos, en Obras Públicas. Pero hay muchos trabajadores que se presentan en delegaciones y es difícil que yo ponga relojes checadores en cada una de las oficinas que tiene Presidencia. Sí va haber en otras áreas como Servicios, sin embargo no puedo poner una en cada obra, en estos casos hay un pase de lista escrito donde firman y no hay reloj checador.

En febrero último, la alcaldesa capitalina Teresa Jiménez Esquivel anunció la instalación de estos relojes checadores, bajo la mira de evitar que funcionarios de todos los niveles se vayan a mítines relacionados con las campañas políticas.

Antonio Arámbula indicó que hasta el momento no se han detectado utilización de vehículos del municipio capital en actividades proselitistas: “tenemos un operativo los viernes para resguardar las unidades, con el fin de supervisar que el auto se guarde el fin de semana y amanezca el lunes sin que se haya hecho mal uso”.

El proceso electoral se llevará a cabo el 1 de julio de este año.