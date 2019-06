Reconoce Alaniz que aún no hay acuerdos para avalar Ley Provida

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Guillermo Alaniz de León, líder de la bancada del PAN en el Congreso de Aguascalientes, confirmó que se retomará la iniciativa de modificaciones constitucionales que busca proteger la vida desde la concepción.

“Nosotros como grupo parlamentario estamos viendo retomar el tema del derecho a la vida”, declaró el legislador en entrevista.

Alaniz de León precisó que este sería uno de los puntos que la fracción panista intentará retomar en el actual periodo ordinario, aunque solamente les resta una sesión el próximo jueves, antes de la clausura del domingo 30 y no hay el consenso suficiente.

“No hay seguridad en que se suba en el actual periodo, tendrán que estar apoyado por una gran mayoría. Se requieren al menos 18 votos y se tendría que tenerse esos votos para poderse presentar”, agregó.

Esta sería la segunda vez que el PAN presenta ante el Congreso una propuesta de reformas constitucionales para cambiar algunos artículos y reconocer la vida “desde la concepción”. El primer intento sucedió hace en diciembre del año pasado, pero no se logró el mínimo legal de 18 votos para avalar las modificaciones.

– ¿Todavía no tienen esos 18 votos?

– Todavía no.

– ¿Va en los mismos términos de la anterior ocasión, es decir blindar la vida desde la fecundación?

– Está en esos términos, pero todavía no se ha consolidado. Estamos en pláticas y viendo con cada uno de los grupos parlamentarios, pero aún nada en concreto.

El líder blanquiazul garantizó que las modificaciones constitucionales no tocarían aspectos relacionados con el ámbito penal, para sancionar a quien cometa interrupción de embarazo.

Guillermo Alaniz agregó que para el cierre del periodo ordinario también se analizarán temas como iniciativas a la Ley de Remuneraciones y en contra del ciberbullying.