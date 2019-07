Reconoce Alaniz al menos un centenar de iniciativas pendientes en CongresoAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Alrededor de un centenar de documentos están pendientes en el Congreso del Estado, calculó Guillermo Alaniz de León, presidente de la Junta de Coordinación Política.

“Tenemos 100, 150 iniciativas que están en el tintero, que están pendientes y que estaremos trabajando a lo largo de este receso en cada una de las comisiones”, estableció.

Lo anterior, después de que la Legislatura local abrió un periodo de receso que culminará hasta mediados de septiembre próximo.

Al respecto, Alaniz no descartó convocar a un periodo extraordinario para el Congreso, pero que ello estaría por revisarse.

“Lo hemos comentado en la Junta de Coordinación, estamos en expensa de considerarlo, pero de momento no está en firme”, aclaró.

El también coordinador de la fracción del PAN indicó que no hay una prioridad en alguna de las iniciativas y que todos los temas en congeladora deberán ser analizados primero en las comisiones correspondientes.

La Legislación local reanudará sesiones ordinarias a partir del 15 de septiembre.