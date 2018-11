Recomienda Veolia a usuarios cubrir tuberías ante baja de temperaturas

Comunicado

El Sistema Meteorológico Nacional debido a la entrada del frente frío no. 10 pronostica para el día de mañana una intensa masa de aire polar continental y la primera tormenta invernal que ocasionarán una onda gélida sobre gran parte del país; potencial para la caída de nieve o aguanieve en zonas del norte, centro y oriente. En Aguascalientes, se prevén temperaturas mínimas de 0° a -5°C.

Cuando el agua alcanza los 0° C o menos, empieza su proceso de congelamiento teniendo como resultado la expansión del líquido y por ende su aumento de volumen, con lo que incrementa la presión en tuberías pudiendo tener como resultados fisuras y roturas.

En Veolia Aguascalientes te invitamos a que tomes las precauciones necesarias para evitar daños en tuberías y te compartimos algunas recomendaciones para mantener en condiciones la fontanería de tu hogar, sobre todo aquellas instalaciones que sean más susceptibles de congelarse como las que están en patios, paredes externas o espacios fríos como garajes, sótanos o alacenas.

1. Aísla instalaciones: utiliza material como lana de fibra de vidrio o mineral, o caucho sintético para envolver las tuberías expuestas al frío o en habitaciones sin calefacción (sótanos, gabinetes) y cubre todo con una cinta adhesiva impermeable. Si no cuentas con estos materiales, sustitúyelos con telas gruesas o varias capas de papel periódico.

2. Vacía las conexiones: corta el suministro de agua de piscinas, aspersores o similares siguiendo las instrucciones del fabricante. No utilices líquido anticongelante, es peligroso para las personas, animales y el medio ambiente. Retira y guarda todas las mangueras que se usen en jardines y terrazas. Asimismo, cierra la llave de paso de la toma que esté en áreas exteriores.

3. Vigila y repara fugas: cualquier escape de agua es un punto crítico de congelamiento. Soluciona estos goteos para evitar complicaciones futuras. Las grietas en paredes en las que hay fontanería también son clave. Séllalas, así se evitará un descenso mayor de la temperatura al interior de tu casa.

4. Abre los estantes de la cocina: cuando baja mucho la temperatura se recomienda hacer circular el aire caliente que ya esté dentro de la vivienda a través de cajones y gabinetes ubicado debajo del fregadero de trastes.

Es importante tomar en cuenta que las tuberías más expuestas a congelarse son las de las paredes exteriores.

En dado caso que en tu hogar se haya presentado alguna tubería congelada, puedes envolver las tuberías con toallas mojadas previamente en agua tibia. Evita utilizar cualquier dispositivo con llama.

Reiteramos el apoyo de Veolia Aguascalientes a la ciudadanía, en caso de presentar alguna anomalía en las tuberías o medidores favor de reportarlo al 073, o desde celular al 9 10 58 60 o al 01 800 450 75 75.