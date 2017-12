Recomienda PC del MuniAgs no saturar enchufes en instalaciones eléctricas

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Evitar saturación en instalaciones eléctricas y revisar la preparación de alimentos son parte de las recomendaciones de esta temporada navideña, sugirió José Franco Toscano, titular de la Coordinación de Protección Civil del municipio capital.

Sobre el primer caso, el funcionario comentó que debido a la proliferación de los adornos navideños luminosos, es común que se incremente el uso de los contactos para energía en los hogares.

“Cuidar que en el caso de las extensiones de casa o enchufes para no sobrecargar con energía, no conectar diferentes tipos de series navideñas ya que me han preguntado sin son buenos o malas. Independiente de la calidad de estas luminarias, recordemos que pueden provocar variaciones de energía, los cuales pueden provocar cortos circuitos y generar incendios”, detalló.

Franco Toscano también abundó en no descuidar la preparación de alimentos tradicionales como el pozole o el ponche, “pues muchas veces, dejan prendida la estufa y puede haber flamazos o provocar accidentes”.

El coordinador de Protección Civil del Ayuntamiento de Aguascalientes informó que en el inicio de diciembre se han presentado temperaturas de hasta tres grados, con sensaciones térmicas menores; aunque señalando que se mejora el clima en el transcurso del día alcanzando los 25 grados.