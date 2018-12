Recomendaciones de la CEDH no inhiben violencia policiaca en Ags

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Son los policías municipales de Aguascalientes y Calvillo quienes más han incurrido en el año en actos de violencia en contra de detenidos, lo que les ha valido un número importante de quejas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

Él ombudsperson J. Asunción Gutiérrez Padilla, reconoció que las recomendaciones no han inhibido del todo la violencia policiaca al seguirse presentando casos.

Advirtió que la CEDH seguirá al pie del cañón estando todos los días al pendiente de que los elementos policiacos no utilicen la fuerza pública como medida de sometimiento hacia los detenidos.

-¿Cree que estas recomendaciones que ustedes hacen, no se si cada semana o al mes se las pasen por el arco del triunfo?

-Mire usted, nosotros le apostamos a que la constancia sea una característica y que termine calando nuestra actuación en los cuerpos policiacos. Efectivamente el hecho de que no sean vinculantes nuestras resoluciones pareciera una limitante en cuanto a que la policía siga siendo reiterativa en sus conductas.

Subrayó que la gota perfora la piedra, por lo que en la medida de que la comisión este presente, seguramente se le ganará la batalla a esos malos elementos.

Según el encargado de los Derechos Humanos se tienen un número importante de recomendaciones acatadas, aunque el tema es que en Aguascalientes aún no hay un procedimiento para efectuar la reparación del daño para la víctima quedando justo solo en una recomendación que pocas veces las corporaciones hacen públicas en cuanto su acatamiento.