Recibe Itea 265 peticiones rechazadas en información

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Más de 200 solicitudes incompletas o rechazadas en temas de información están siendo revisadad por el Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (Itea)

Lo anterior fue confirmado por el consejero presidente del organismo Marcos Tachiquin Ruvalcaba.

“Hablamos de 265 peticiones en las cuales quienes solicitaron información no tuvieron la respuesta satisfactoria que se pedía a los solicitantes o no les entregaron la información que solicitaban sin motivo”, señaló.

Tachiquin Ruvalcaba mencionó que en total se habrían presentado 10,200 solicitudes en el año 2018 en temas de información.

“De ese universo, estas 265 van al instituto en vía de queja o de inconformidades”, apuntó.

– ¿Qué áreas?

– No podría hablar de áreas, pues nosotros tendremos que analizar el caso y ver si se justifica.

Sobre el tema, aclaró que no se puede hablar de momento de incumplimientos, “no hay una particularidad, pues tendríamos que ver caso por caso”.

El consejero presidente fue entrevistado previo a una reunión con diputados locales.