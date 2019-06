Rechiflas a gobernadores son manifestaciones populistas: CCEA

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Aguascalientes (CCEA) Pedro Gutiérrez Romo, consideró que las rechiflas a gobernadores durante los eventos del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no son más que manifestaciones populistas que a nadie benefician.

“Estas actitudes no llevan a ningún beneficio a nadie, ni para quienes hacen la rechifla, ni para quienes son afectados; tal vez les moleste a los gobernadores pero de ninguna manera les afecta”.

El empresario solicitó respeto en estos eventos públicos, donde deben de respetarse la investiduras del Presidente y de los Jefes de los Ejecutivos que son los anfitriones.

Por último, criticó la forma en que el mandatario López Obrador está tomando decisiones a mano alzada en los eventos a los que acude a las entidades, pues

dijo que hay que darle seriedad a las cosas que son de importancia, no debiéndose tomar las cosas a la ligera.