Rechaza Seguridad Pública de MuniAgs huachicoleo en Lomas de Nueva York

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Sin reportes de robo de combustible ante la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento capital, declaró Francisco Javier Luna Rivera, director del Estado Mayor de la corporación municipal, quien de paso rechazó el caso reportado en la comunidad Lomas de Nueva York.

“Como Seguridad Pública del Municipio se reciben los reportes al C4 por medio del 911. Hemos participado en uno o dos reportes, de hecho ayer llegó a la XIV Zona Militar donde se presumía en Lomas de Nueva York una toma clandestina, pero era un goteo. Una fuga por así llamarlo”, aclaró.

El caso de supuesto robo de combustible en dicha comunidad fue dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública, estableciéndose que se trató de un bidón con al menos 20 litros de gasolina.

– ¿Se han detectado puntos de huachicoleo en Aguascalientes?

– No tenemos el dato como tal. Posiblemente otra instancia reciba ese reporte.

Luna Rivera reconoció que sí se han dado casos de huachicoleros en los límites regionales del estado con Jalisco.

“Hubo un reporte en el municipio de Encarnación de Díaz donde por ahí hubo más bien una detección de tomas clandestinas, pero no lo puedo precisar pues no es nuestras jurisdicción”, puntualizó.