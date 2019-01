Rechaza PAN persecución política contra Solano

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para el diputado panista Guillermo Alaniz de León, la detención del ex auditor Arturo Solano responde a un tema de justicia y no debe partidizarse.

“Es un tema que ya se había presentado a través de la fiscalia anticorrupcion, obedece a un procedimiento. Hicimos averiguaciones desde la legislatura pasada a través de una auditoría que se desarrolló”, reiteró el presidente de la comisión de Justicia en el Congreso del Estado.

– ¿No es una persecución política?

– Definitivamente no lo creo. Los tiempos se van marcando desde la presentación de pruebas, la situación para que pueda comparecer y a su juicio convenga.

Arturo Solano fue detenido hace un par de días, en cumplimiento a una orden de aprehensión por supuesto peculado y ejercicio indebido del servicio público cuando fue titular del Órgano Superior de Fiscalización del estado entre los años de 2012 a 2016.

Por lo pronto, el legislador panista pidió que se aplique justicia sin revanchas, pero también sin privilegios.

“Hemos visto casos de que los detienen y a los pocos meses están gozando de su libertad. Lo que no queremos es eso, que se armen bien las carpetas, que se tengan las pruebas de que se hizo daño patrimonial y que se aplique lo que disponga la ley a quienes hicieron mal”.