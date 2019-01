Rechaza Mota fracturas de Morena en CongresoAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- José Manuel González Mota, líder de la bancada de Morena en el Congreso de Aguascalientes, rechazó supuestas divisiones al interior de la segunda fuerza política en el Legislativo local.

Lo anterior, después de las críticas vertidas por la legisladora morenista Natzielly Rodríguez Calzada, quien abiertamente cuestionó el desempeño de su coordinador; argumentando que González Mota no tomaba en cuenta a sus compañeros.

“Lo normal. Como en la vida o en la familia hay algunas diferencias. Pero estamos aquí y siempre hemos actuado consensando las decisiones. Mi función en el grupo es que todos tengamos un espacio de representación y un juego político”, aseveró el diputado.

– ¿Cumplen la expectativas de la ciudadanía?

– Hacemos lo que nos toca hacer y esperamos que sí. Hay muchos puntos de vista, creo que lo estamos haciendo bien. Le damos la oportunidad al grupo que cada quien camine en su propio proyecto.

En torno a una posible candidatura por la presidencia municipal de Asientos, bajo las siglas de Morena, González Mota lo descartó: “en lo personal no lo creo. El único que podría serlo sería yo por Asientos y no voy a contender. Todos los demás compañeros, residen en la ciudad capital”.

Cabe mencionar que el ahora diputado fue alcalde de Asientos, por Nueva Alianza, hace un lustro.