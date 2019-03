Rechaza Monreal que contienda panista distraiga a MuniAgs de sus funciones

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El regidor Alejandro Monreal Ávila, presidente de la comisión de Seguridad Pública en el Cabildo de Aguascalientes, rechazó que la elección interna del PAN distraiga a las autoridades y repercuta en fallas de inseguridad en la ciudad capital.

Lo anterior, después de la proliferación de hechos delictivos en las últimas semanas como ejecuciones o cuerpos arrojados en las calles. Por lo cual, representantes de la oposición han acusado de una supuesta parálisis en gobierno tanto municipal como estatal.

“De ninguna manera. Estamos en total coordinación, es un tema que nos ocupa, estamos en reuniones con Fiscalía, con la policía estatal”, subrayó.

El PAN, que gobierna el municipio capital desde 2013, definirá el próximo domingo la candidatura para el cargo entre Teresa Jiménez, alcaldesa en funciones, y Julio Medina, ex funcionario del gobierno de Martín Orozco.

Monreal Ávila insistió que la contienda partidista es un asunto ajeno a los dos gobiernos.

“La elección interna no afecta ni afectará el tema institucional”, abundó el regidor del PAN.

– ¿Pero se tiene que reforzar el tema de seguridad?

– Sí, sin duda. Estamos haciendo operativos. No nos ha pasado de lado, poniendo toda la atención necesaria y esperamos que esto termine pronto.

La elección por la alcaldía de Aguascalientes se celebrará el próximo 2 de junio.