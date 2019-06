Rechaza Frente de la Familia que se busque criminalizar a la mujer

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Carlos García Villanueva, dirigente del grupo ultraconservador Frente de la Familia, rechazó señalamientos de agrupaciones feministas en el sentido de que se busca criminalizar a la mujer que interrumpa su embarazo.

“Es absolutamente falso. Nosotros queremos que se garantice la vida y que la mujer no vaya a la cárcel. Queremos ayudarle”, apuntó.

Entrevistado en torno a la iniciativa para blindar la vida desde la concepción, que está propuesta en el Congreso, García Villanueva dijo confiar en que se avale en el siguiente periodo de sesiones.

“En este periodo ya no se pudo, pero nosotros hemos venido a darle nuestro espaldarazo a los diputados que ya firmaron la iniciativa”, comentó.

El líder del Frente de la Familia ejemplificó en una postura de la bancada del PRI para que no se reforme el código penal y no se castigue penalmente a mujeres.

“Es factible que de esta manera se logren los votos necesarios”, consideró.

La iniciativa de blindar la vida desde la concepción requiere de un mínimo de 18 votos de 27 para reformar la Carta Magna del Estado.

El Poder Legislativo reanudará sesiones hasta mediados de septiembre.