Rechaza Fiscalía cifras del Semáforo Delictivo

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Rechaza el Fiscal General Jesús Figueroa Ortega cifras de organizaciones como Semáforo Delictivo, que en el papel colocan a la entidad con números que no corresponden a la realidad.

Según el Fiscal está el tema del secuestro, donde se coloca a la entidad como uno de los lugares donde más ha crecido el delito, aunque no se trate de plagios de personas en toda la extensión de la palabra.

Explicó que durante 2018 se levantaron hasta 8 denuncias por secuestro, donde una de ellas fue de un hecho de años atrás que no se había dado a conocer y se abrió de oficio la investigación, así como solo hubo un secuestro como tal de una persona en Rincón de Romos que a los pocos días apareció con vida, y que aunque pidió que no se continuará con las indagatorias, la fiscalía continúa con la carpeta abierta.

Los 6 restantes, aseguró que se trata de secuestros del tipo exprés, donde el mismo se responsabilizó al haber ordenado que se clasifiquen de esta manera para que los delincuentes obtengan más años de prisión, como ya ocurrió con un par de sujetos que incurrieron en en este delito y pasarán 50 años tras las rejas.

En este sentido, reconoce que efectivamente existe un incremento si se ve desde la clasificación de secuestro, aunque insistió en que no significa que Aguascalientes está plagado de secuestradores y gente secuestrada.

-¿En cuánto incrementó y del total, cuántos fueron exprés?

-5 o 6 fueron secuestros exprés, solo teníamos el caso de la persona de Rincón donde se había dado el reporte de una persona secuestrada, y carpetas que hayan sido cerradas por este delito no tenemos ninguna, todas están abiertas.

Al final, rechazó que en Aguascalientes existan bandas dedicadas al secuestro de personas, insistiendo que son personas locales en algunos casos, donde engañan a las para robarles algunas pertenencias o dinero.