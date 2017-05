Rechaza Congreso poner tope a cuotas de la UAA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Congreso del Estado rechazará la propuesta de establecer un tope económico a las cuotas mensuales que deben pagar los alumnos al interior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA)

El diputado panista Jaime González de León, presidente del área de Vigilancia en el Poder Legislativo, informó que se tomó el acuerdo dentro de esta comisión; tras pedir la opinión de la casa de estudios.

“La opinión de la Universidad es que no dice que la petición no tiene sentido, pues afectaría de manera fuerte a las finanzas de la institución y por ello el dictamen en la sesión ordinaria vendrá en negativo”, apuntó González de León.

La iniciativa había sido presentada desde comienzos del año por el diputado del PRD, Iván Sánchez Nájera, quien pidió reformar la Ley Orgánica de la UAA para limitar el incremento anual a las colegiaturas.

A nivel nacional, la UAA es considerada la universidad pública con los pagos mensuales más elevados del país.

González de León adelantó también que se votarán en negativo las propuestas de la diputada del PI, Citlali Rodríguez, para eliminar el Impuesto Sobre la Nómina, así como una propuesta del Partido Verde en torno a retirar las cartas de no antecedentes.

“El dictamen del ISN también viene en negativo, pues se decía que el recurso no fue bien aprovechado en los anteriores dos sexenios, pero hay que recordar que este gobierno es nuevo y no porque los otros lo hayan hecho mal quiere decir que este también lo vaya a hacer, además que sería como eliminar el impuesto predial de los municipios. En el caso de las cartas de no antecedentes, se determinó que no es facultad de nosotros”, finalizó.