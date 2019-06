Rechaza CEDH linchamientos ciudadanos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) Asunción Gutiérrez Padilla, se pronunció al igual que el órgano nacional en contra de los linchamientos ciudadanos contra presuntos delincuentes.

“Son hechos graves que se deben de evitar toda vez de que el estado es quien debe de garantizar la seguridad y la justicia para la ciudadanía”.

El ombudsperson hizo mención a por lo menos un par de linchamientos en Aguascalientes que obligaron a la CEDH a abrir indagatorias de manera oficiosa.

Refirió entre los linchamientos el caso del joven conocido como “El Huevo” donde al ser sorprendido al interior de una balconeria los propietarios se hicieron justicia por su propia mano causándole la muerte, siendo el más reciente del que tiene memoria.

Para concluir, Gutiérrez Padilla no consideró grave este tema, donde mencionó que ven empeño de las corporaciones policiacas para que no ocurran estos hechos, donde de manera fortuita no se ha salido el problema de las manos de las autoridades.

Recordar que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refiere de 4 linchamientos del 2015 al 2018 para Aguascalientes en su más reciente informe sobre este tema.