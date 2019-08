Rechaza Alaniz opinar sobre conflictos entre gobiernos panistas de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Guillermo Alaniz de León, coordinador de la bancada del PAN en el Congreso del Estado, descartó verter una opinión en torno a las controversias que se han suscitado entre las administraciones de gobierno del estado y municipio capital, ambos de extracción del blanquiazul.

“No se de qué pugnas entre palacios. La mera verdad es que el PAN se ha caracterizado por hacer buenas administraciones, no solamente a nivel local sino a nivel nacional”, acotó en entrevista.

El viernes último, Jorge López Martín, secretario de gabinete estatal, denunció supuesta corrupción en la alcaldía que encabeza Teresa Jiménez, argumentando facilidades para la colocación de casetas telefónicas de una empresa con antecedentes de defraudación fiscal. Ambos funcionarios son panistas.

“La verdad no sé cuál sea el tema. Yo enfocado en el punto administrativo creo que los resultados son palpables tanto en gobierno del estado como en los municipios emanados de Acción Nacional”, señaló el líder del PAN en el Legislativo.

– ¿El llamado sería no hacer públicas estas diferencias?

– El llamado a gobierno y a los municipios es que sigan redoblando los esfuerzos que hasta ahora han realizado. Creo que los dos gobiernos han sido excelentes y es lo que seguiremos pugnando.

Previamente ya habían ocurrido señalamientos entre administración en temas como servicios públicos o la misma seguridad pública. Al respecto, Alaniz de León comentó que ambos niveles de gobierno han respondido a las demandas. “Creo que se palpa en gobierno del estado con la infraestructura que ha hecho y en el municipio se ha cumplido en la prestación de los servicios públicos”.

– ¿Con esto no perderán simpatizantes?

– Creo que los gobiernos de Acción Nacional son los mejores y la prueba de ello es que refrendamos los (cuatro) municipios que gobernábamos y además ganamos en Rincón de Romos. La idea es refrendarlo de nuevo para los comicios de 2021.