Rebasado DIF para atender abusos de menores: González López

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Mauricio González López, regidor independiente por el municipio capital, denunció que se siguen acumulando diferentes casos de abusos hacia menores de edad en esta ciudad, los cuales ya están superando la capacidad de las instancias correspondientes.

“Es un hecho que los niños siguen siendo explotados en Aguascalientes. Vemos niños en la calle trabajando, lo cual no es legal, y si no tenemos la capacidad de proteger a nuestros niños, ¿a quién vamos a proteger? Las denuncias que recibimos son infinitas y el DIF ya no se da abasto”, aseveró.

El también presidente de la comisión de Derechos Humanos en el Cabildo de Aguascalientes reveló que le llegó una denuncia anónima de menores que estaban siendo comercializados sexualmente por sus propios familiares.

“Yo he recibido cuatro casos, incluso me llegó uno donde cuatro niños estaban siendo prostituidos por su misma madre en una colonia de Aguascalientes, por lo que ya presentamos el caso ante la Procuraduría de la Defensa del Menor para que se tomen cartas en el asunto”, amplió.

González López consideró que las áreas oficiales en materia de defensa de los menores tendrían que contar con mayor independencia para poder hacer su trabajo: “deberían ser externos, con una unidad administrativa, porque de otra manera no deja de ser juez y parte”.

– ¿Cuál sería el primer paso para tener un organismo que atendiera a estos niños?

– Hacer políticas transversales donde entren instancias como Desarrollo Social, el DIF, Desarrollo Económico y con políticas para todos estos grupos que están siendo abandonados y que son sumamente vulnerables.