Reaparece “La Gaviota” en foros de Televisa

Ciudad de México.- Tras su divorcio de Enrique Peña Nieto, la vida de Angélica Rivera va tomando su curso. Desde 2008, año en que inició su relación con el expresidente, la actriz se fue alejando de los sets de grabación y de la vida pública; durante el sexenio la vimos apegada a sus compromisos como primera dama, totalmente desligada a su carrera como actriz, sin embargo, todo apunta a que, como lo publicó su hija Fernanda Castro, está dispuesta a regresar.

“Mi mamá está mejor que nunca, enfocada en su familia, en ella y, sobre todo, en su regreso a lo que más ama que es su carrera”, aseguró Fernanda hace unas semanas cuando fue cuestionada en Instagram sobre cómo se encontraba su mamá.

Este sábado la actriz regresó a Televisa, su casa, aquella la vio despuntar y alcanzar la fama como actriz y aunque no lo hizo con un nuevo proyecto bajo el brazo, su aparición puede ser un primer acercamiento a ese “mundo” del que se alejó hace ya 10 años.

Fue su hija, la actriz Sofía Castro, quien compartió una imagen de su mamá en las instalaciones de la televisora. Angélica llegó al lugar acompañando a su hija, quien ha seguido sus pasos en la actuación.

En la fotografía en blanco y negro que compartió Sofía se ve a Angélica alejada ya de los looks formales y propios de una primera dama. Modernos jeans y una chamarra de mezclilla conforman su look.

Agradecida, Sofía posteó: “Cuando traes a mamá al trabajo. La mejor visita al set”. Aunque la que fuera protagonista de Destilando amor se ha mantenido alejada de las redes sociales los últimos meses, sus hijas mayores se han encargado de dar pistas de su estado de ánimo y sus planes a futuro. A trvaés de las redes, Sofía y Fernanda no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y no se han alejado de ella en estos últimos meses difíciles. Hace solo unos días, Sofía compartió un video en el que vemos a mamá jugando con sus hijas en la cama. Como era de esperarse, este 10 de mayo, la joven actriz también le agradeció todas las enseñanzas y el cariño que le ha dado.

“Has creído en mi antes que nadie, has apoyado todas mis locuras y jamás me has dejado caer, te debo tanto… Mamita todo lo que soy te lo debo a ti… GRACIAS POR TANTO eres la mujer más fuerte que conozco y agradezco todos los días ser tu hija ❤ TE AMO MAMÁ”, le dedicó junto a una foto de su infancia.

Fue el pasado 2 de mayo cuando Enrique Peña hizo oficial el divorcio de Angélica, tres meses después de que fuera captado junto a la modelo Tania Ruiz Eichelmann en Madrid, España.