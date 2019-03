Reaparece ex titular de CONAGUA y se va contra LARF

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Mediante un video que circula en redes sociales reaparece el ex titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) José Luis Luege Tamargo, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y arremete contra el ex gobernador, Luis Armando Reynoso Femat.

En el video de casi 2 minutos manifiesta que conoce al hoy aspirante del PAN a la candidatura por la alcaldía capitalina, Julio César Medina con quien tiene trato desde hace 12 años a partir de que coincidieron en la CONAGUA.

Refiere que este 28 de febrero se cumplen 10 años en que ambos tuvieron una dura experiencia, donde Julio César Medina como delegado de la dependencia en la entidad había tomado una serie de decisiones correctas al clausurar varias obras a todas luces ilegales dentro de la presa Calles que impulsaba el gobierno del estado en turno.

Refiere que debido a esas decisiones hubo diferencias fuertes con el gobierno estatal encabezado en ese entonces por Luis Armando Reynoso Femat.

Recordó que por esas diferencias se forzó a una reunión que se dio en condiciones difíciles por la actitud del gobierno estatal en contra de la autoridades federales.

Abunda que como consecuencia de esto hubo denuncias injustas e infundadas que se superaron al,pasó del tiempo.

Se refirió inclusive al accidente que tuvieron al caer un helicóptero de la CONAGUA al norte de la ciudad por una mala planeación en la reunión con Luis Armando Reynoso Femat y una sobrecarga de pasajeros en la aeronave que afortunadamente no tuvo consecuencias fatales.

Puntualizó que en su momento Julio César Medina hizo lo correcto y lo que legalmente procedía, por lo que como ex jefe del mismo respalda su trabajo y sobre todo sus aspiraciones en la búsqueda de la alcaldía de Aguascalientes.