Reafirma Paquín González que va por candidatura al Senado o nada

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.0 José Ángel González Serna, Presidente del Patronato de la Feria Nacional de San Marcos, puntualizó que sus aspiraciones políticas serán únicamente para contender por una curul en la Cámara Alta.

“No tengo un Plan B en el tema político: voy al Senado o no voy. Ya si el gobernador (Martín Orozco) me otorga su confianza de continuar aquí en el Patronato, seguiremos. Pero en este tema los que me conocen sabrán de qué hablo, es el Senado”, manifestó de forma tajante.

En entrevista colectiva, González Serna abundó que esperará los tiempos que decida el Partido Acción Nacional, debido a la coalición con el PRD y Movimiento Ciudadano, para definir las candidaturas.

“Yo estoy con mucha tranquilidad, trabajando en la organización de la Feria y espero los tiempos políticos cuando mi partido decidirá”, abundó.

– ¿No le molestaría compartir la campaña con el PRD?

– Es una decisión nacional, el comité nacional acordó que hay una alianza y así como lo decida el partido, así lo haremos.

La semana anterior, el gobernador panista Martín Orozco declaró a los medios que ninguno de sus principales colaboradores le había anunciado sus intenciones de contender por un puesto de elección. Al respecto, González aclaró que hablará en su momento con el Ejecutivo.

“Soy respetuoso del tema de la parte de gobierno del estado, mi propuesta es así y hoy más que nunca sigo firme en mi posición para ir al Senado. En su momento lo platicaremos con todas las instancias”, recalcó.

El presidente del Patronato de la Feria descartó recurrir al autodestape como lo hizo esta semana el ex alcalde panista Antonio Martín del Campo: “yo respeto los procesos de cada quien, no se si Toño se fue por la libre, no soy quien para comentar eso. Tengo un gran respeto por Toño, es mi amigo, él tiene sus estrategias y decidió seguir ese camino. Pero mi estrategia es mantenerme tranquilo y esperar los tiempos”.