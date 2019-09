Raúl Ortega de Río Roma sufre infarto en pleno vuelo

Redacción

Ciudad de México.-Vaya susto pasó uno de los integrantes del grupo Río Roma, cuando en pleno vuelo sufrió de un infarto.

Raúl Ortega, uno de los integrantes de Río Roma acaba de causar un verdadero shock entre sus seguidores al revelar el preocupante problema de salud que pudo haberle costado la vida y que sufrió hace menos de un mes: le dio un infarto a la mitad de un vuelo a Chile, donde el romántico dueto se iba a presentar.

Resulta que el dueto tuvo una visita relámpago a Sudamérica para promocionar su más reciente sencillo “Yo te prefiero a ti”. Con esta mini-gira estuvieron en países como Argentina, Perú y Chile. Y justo iban a mitad del vuelo cuando Raúl Ortega se empezó a sentir muy mal, según contó en el programa El minuto que cambió mi destino.

“No lo había querido comentar pero hace dos semanas sufrí un infarto y estoy bien afortunadamente”, contó el cantante al periodista Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa de entrevistas.

“Iba camino a Chile. A mitad del vuelo me sentí mal, llegando todo pasó, estoy bien y hoy lo puedo decir”, comentó Raúl, quien al aterrizar en Chile fue atendido por personal de emergencias. “Estuvo cañón”, agregó su hermano José Luis Ortega.

Al parecer, las cosas han mejorado mucho, pues el cantautor sigue con su vida profesional y personal. Sin embargo, contó que sigue en tratamiento médico y que ahora sí se cuida, pues no quiere volver a vivir un susto igual o que su situación empeore.

“Es uno de esos momentos en los que sí, uno cree que es joven y que todo pasa y que no pasa nada. Pero ahora sí sentí que… ¡cuidado!”.

Con información de Quién