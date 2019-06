Raquel Bigorra, despreciada y acusada de ‘chismosa’ por famosos

Sipse

Ciudad de México.- Ingrid Coronado decidió hacerle el feo a su colega Raquel Bigorra en un programa de televisión y es que ambas fueron invitadas al mismo por lo que la conductora al enterarse de que la cubana también iría decidió cancelar a última hora dejando en claro que no la puede ni ver.

De acuerdo con el periodista Alex Kaffie, las dos mujeres que ahora tienen las puertas abiertas en Televisa, después de haber salido de Tv Azteca han ido buscar oportunidades en dicha televisora por lo que la producción de Netas Divinas, decidió buscarlas.

Coronado canceló y es que se dice que la rubia supuestamente filtró a una revista de espectáculos que Ingrid y Fer tenían varios problemas cuando formaban un matrimonio por lo que comenzó una enemistad.

Traición a Daniel Bisogno

Raquel Bigorra traicionó a Daniel Bisogno, hace unos días luego de que el programa Ventaneando diera a conocer que la conductora ventiló varios asuntos personales de su compadre y amigo desde hace varios años, entrando en el ojo del huracán.

“Me mandan toda la denuncia que Cristina hizo en contra de ti y me comentó señora por ética profesional que esto me lo envió la señora Raquel Bigorra y me dijo que hiciera uso de esto como yo quisiera”, dijo Pati en Ventaneando.

Enemistad de Atala y Raquel Bigorra

Atala Sarmiento también ha sido otra de las supuestas afectadas por parte de Raquel y es que la misma revista donde la animadora mandó información de los famosos anteriores, también dio con la conductora cuando acudió a una clínica de fertilidad para convertirse en madre por lo que se ha dudado más sobre la cubana.

Recordemos que después de darse a conocer el escándalo de Raquel las conductoras Ingrid Coronado y Atala Sarmiento, lanzaron algunos tuits donde dejaron en claro que el karma le puede llegar a cualquiera, por lo que confirmaron la enemistad con la presentadora de televisión.

Niurka advirtió sobre la traición de Raquel

Niurka aseveró que Bigorra está acostumbrada a pedir el despido de la gente que no le cae bien o que no hace lo que ella quiere, hace un par de años fue la primera en advertir sobre el comportamiento de la conductora.

“Háblenme de Raquel Bigorra, que estuvo hablando porquerías de mí el otro día en su columna, injustas, pregúntenme de eso”, se le escucha decir a la vedette en el video, donde expresa su molestia ante las calumnias y afirma estar dispuesta a soltar todo su “veneno en contra de quien fuera su amiga.

“Quiero hablar mal de ella con premeditación, alevosía y ventaja, mala intención y veneno […]. Antes nos llevábamos muy bien, ahora ella la c”#$ y yo la mando a c&%$@?r a su madre, así de sencillo. Si ella me conoce bien, para qué se mete conmigo, que se deje de gracias, que no sea fresca”.

Bigorra traicionó a otros artistas

Por su parte, Paty Chapoy agregó que Raquel Bigorra, no solo traicionó a su compañero Daniel Bisogno, sino a más famosos.

La periodista agregó que la misma situación ocurrió con Ingrid Coronado, Fernando del Solar y Poncho de Anda, cuando se ventilaron muchos de sus secretos, casualmente cuando trabajaban en Venga la Alegría, junto a Raquel Bigorra.

De hecho, tanto Ingrid Coronado, como Alfonso de Anda, y también Atala Sarmiento publicaron en sus redes sociales su posicionamiento al respecto

Daniel Bisogno remató diciendo que Raquel Bigorra también traicionó a Michelle Viet al publicarse información que nadie sabía, excepto ella.

