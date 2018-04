¿Quieres trabajar en Aguascalientes? Checa aquí cientos de ofertas

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Servicio Nacional de Empleo tiene 759 vacantes, de las cuales 77 son para profesionistas.

VACANTES DESTACADAS:

* 1 Licenciatura, JEFE DE SEGURIDAD PATRIMONIAL de la empresa VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES

* 1 Licenciatura, Jefe de departamento de la empresa TELECABLE

* 1 Licenciatura, ADMINISTRADOR de la empresa IDIESEL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS SR de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS EMPRESARIAL de la empresa TOTALPLAY

* 1 Licenciatura, INGENIERO EN ELECTRONICA de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 Licenciatura, Educadora de la empresa AIDA ANGELICA VALDEZ COVARRUBIAS

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVO de la empresa SECAPSA

* 1 Licenciatura, CAPACITADOR de la empresa CONTACTO AGUASCLIENTES

* 1 Licenciatura, JEFE CONTABLE de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa HEXPOL SERVICES MEXICO S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Proyectista de la empresa CONSTRUCCIONES JJ

* 1 Licenciatura, EJECUTIVO DE VENTAS DE HABITACIONES de la empresa HOTEL ONE SAN MARCOS

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE OPERACIONES de la empresa ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, Gestor de trámites de la empresa GRUPO HOMMEX SA DE CV

* 1 Licenciatura, QUIMICO FARMACOBIOLOGO de la empresa HOSPITALES MAC

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE FARMACIA de la empresa DE LEON CORPORATIVO

* 1 Licenciatura, ASESOR DE PRODUCTO TERMINADO de la empresa PRESTADORES DE SERVICIO DE OCCIDENTES S DE CV

* 1 Licenciatura, ingeniero electrico de la empresa NORVEL

* 1 Licenciatura, LICENCIADO EN MERCADOTECNIA de la empresa FARMACIAS DE SIMILARES

* 1 Licenciatura, Auditor Nocturno de la empresa HOTEL LQ BY LA QUINTA

* 1 Licenciatura, Recepcionista – Hotel de la empresa HOTEL LQ BY LA QUINTA

* 2 Licenciatura, Gerente de sucursal de la empresa MUEBLES AMERICA

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA JOMAQ

* 1 Licenciatura, Asesora Educativa de la empresa CONSULTORIA E INNOVACION EDUCATIVA

* 1 Licenciatura, Auxiliar Atención a clientes de la empresa SEGURAMA

* 1 Licenciatura, gerente para sucursal del agropecuario de la empresa GENERHA

* 1 Licenciatura, auxiliar administrativo de la empresa GENERHA

* 1 Licenciatura, SUBGERENTE DE DOMINOS JARDINES de la empresa SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION SA DE CV

* 1 Licenciatura, VENDEDOR – PROYECTISTA de la empresa ROMEO REYES LOPEZ

* 1 Licenciatura, CUENTAS POR PAGAR de la empresa IXCHEL GABRIELA COSMES LOPEZ

* 1 Licenciatura, OPTOMETRISTA de la empresa ÓPTICAS MÁS VISIÓN

* 2 Licenciatura, Gestor de cobranza Extrajudicial de la empresa MUEBLES AMERICA

* 1 Licenciatura, Diseñador Grafico de la empresa WORLD EMBLEM

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA de la empresa INGENEIRIA ITS

* 1 Licenciatura, VENDEDOR ZONA AGUASCALIENTES de la empresa GANADERA GILIO DEL NORTE

* 1 Licenciatura, INGENIERO CIVIL de la empresa TMK SERVICIOS SA DE CV

* 1 Licenciatura, Contador Público de la empresa AIDA ANGELICA VALDEZ COVARRUBIAS

* 10 Licenciatura, VALIDADOR JURIDICO de la empresa EXPERTOS EN EL MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES PARA PROFESIONISTAS S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, MÉDICOS GENERALES de la empresa FARMACIA GENERICOS

* 1 Licenciatura, TESORERO de la empresa OPERADORA MPK

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE TURNO DE CAFETERÍA de la empresa LA TERRAZZA ITALIANA

* 1 Licenciatura, ASISTENTE ADMINISTRATIVA de la empresa GRUPO AMBIENTA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, Ejecutivo de cuenta de la empresa ECHALE A TU CASA

* 1 Licenciatura, INGENIERO INDUSTRIAL PARA CONTROL DE PRODUCCION de la empresa PRODITEK DEL CENTRO SA DE CV

* 1 Licenciatura, Gerente Comercial de la empresa CORPORATIVO GAMIJE S.A. DE C.V.

* 1 Licenciatura, CHEF VENDEDOR de la empresa PRESTADORES DE SERVICIO DE OCCIDENTES S DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE VENTAS de la empresa PEPSI COLA

* 1 Licenciatura, INGENIERO DE EMPAQUE de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 3 Licenciatura, Ejecutivo de Venta Empresarial de la empresa MAS MOVIL S DE RL DE CV

* 1 Licenciatura, SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN RECIÉN EGRESADO de la empresa DISEKO SOLUCIONES SA DE CV

* 1 Licenciatura, COMPRADOR JR de la empresa FARMACIA SANTA MARIA

* 1 Licenciatura, RESIDENTE DE OBRA de la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE PREMIER SA DE CV

* 1 Licenciatura, ENCARGADO DE SUA de la empresa NUTRYPOLLO PIVA

* 1 Licenciatura, CONTADOR de la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE PREMIER SA DE CV

* 1 Licenciatura, ALMACENISTA de la empresa CONSTRUCTORA SAN JOSE PREMIER SA DE CV

* 1 Profesional técnico (CONALEP), Vendedor a detalle Aguascalientes de la empresa HRS

* 3 Profesional técnico (CONALEP), TÉCNICO INSTALADOR de la empresa IMPORTEK

* 1 Profesional técnico (CONALEP), TECNICO DE MANTENIMIENTO de la empresa MONTE REAL

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR DE PROYECTOS de la empresa WPS MANUFACTURAS TECNOLÓGICAS S DE RL MI DE CV

* 1 T. superior universitario, CONTADOR O AUXILIAR CONTABLE de la empresa X NOX S.A. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, CONTADOR GENERAL de la empresa PROBUSINESS

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR ADMINISTRATIVO de la empresa CIA PERIODISTICA

* 2 T. superior universitario, TÉCNICO EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL de la empresa LONARMEX SOLUCIONES Y SERVICIOS

* 1 T. superior universitario, CAMILLERO de la empresa CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE SISTEMAS de la empresa SECAPSA

* 1 T. superior universitario, LÍDER DE MANTENIMIENTO de la empresa TOKAIKOGYO DE MEXICO S A DE C V

* 2 T. superior universitario, ASESOR DE VENTAS de la empresa GREEN HOUSE ECOTECNOLOGIAS

* 1 T. superior universitario, Auxiliar de Sinietros y control Vehicular de la empresa TRANSPORTES VALADEZ

* 2 T. superior universitario, Coordinador en área comercial de la empresa CORPORATIVO JOHNGREY

* 2 T. superior universitario, tecnico en mantenmiento de la empresa SADOSA

* 1 T. superior universitario, ENFEERMERO de la empresa CENTRAL MEDICO QUIRURGICA DE AGUASCALIENTES SA DE CV

* 1 T. superior universitario, CONTADOR de la empresa DEICAM

* 1 T. superior universitario, Auxiliar Administrativo de la empresa CAJA SOLIDARIA AGUASCALIENTES S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

* 1 T. superior universitario, ENCARGADO DE MANTENIMIENTO de la empresa MONTE REAL

* 1 T. superior universitario, BECARIO RH de la empresa SECAPSA

* 1 T. superior universitario, DESARROLLADOR DE NUEVOS NEGOCIOS de la empresa SECAPSA

* 1 T. superior universitario, CONTADOR de la empresa DEICAM

* 1 T. superior universitario, Auxiliar contable de la empresa HUMAN CAPITAL SOLUTIONS GICBC

* 2 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa LLANTAS ROJAVE

* 1 T. superior universitario, AUXILIAR CONTABLE de la empresa MONTE REAL

SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO AGUASCALIENTES

Av. Aguascalientes No. 3214, Fracc. Prados del Sur

P. 20280, Aguascalientes, Ags.

Tel. 449 9719402

