¿Quieres que los youtubers les hablen de sexo a tus hijos?

Recuerdo por particular gracia la primera vez que le pregunté a mi mamá que era un condón. Tenía 7 años y acababa de escuchar esa palabra en la televisión, por supuesto no tenía ni la más remota idea de lo incómoda que había hecho sentir a mi madre en ese momento. “Un gorrito” me dijo, “quiero uno” respondí. Inmediatamente apagó la televisión y me invitó a jugar, y como mi umbral de atención no ha cambiado mucho desde ese entonces, en ese mismo momento olvidé que quería saber qué era un condón.

Mi próximo acercamiento con cualquier asunto relacionado con el sexo fue en quinto de primaria, cuando vi en el baño de niñas un libro (supongo que didáctico) que contenía imágenes explícitas y descriptivas sobre el acto sexual. “Se introduce el pene en la vagina” ¡¿QUÉ?! Ni siquiera sabía dónde estaba localizada pero sabía que yo tenía una vagina, y por supuesto no quería que nadie introdujera nada nunca por ahí. Me pareció terrorífico.

Mis papás decidieron no tener una plática frontal conmigo más que para mencionar los métodos anticonceptivos y de paso recalcar sus creencias, las cuales afirmaban que el sexo está superditado a cuestiones emocionales, pero ése es otro tema. En cambio, mi mamá supo de un programa en televisión, KIU, y fue así que aprendí mucho sobre el tema en compañía de mi madre.

No hay una manera única de abordar a tus hijos para evangelizarlos sobre sexualidad y afortunadamente existen cada vez más medios y actores dispuestos a ayudarte en esa misión tan necesaria. Por ejemplo, los youtubers.

¿Cuál es la ventaja? Saben cómo hablarles a tus hijos y éstos quieren escuchar lo que tengan que decir. ¿La desventaja? No todos cuentan con la licencia para aportar conocimientos de valor a tus hijos y más con un tema tan sensible como ése. Sin embargo, es una opción -entre tantas- para asistir (PERO NUNCA SUSTITUIR) las dudas de tus hijos conforme éstos van creciendo.

A continuación mostraré una lista de youtubers que pueden ser de ayuda.

Hannah Witton

Esta youtuber habla sobre feminismo, sexo y cultura.

“Es importante para mí hablar de sexo porque las relaciones y la gente son importantes y una gran parte de eso es el sexo. Y no sólo las relaciones con otras personas, sino con nosotros mismos y nuestros propios cuerpos”.

Melanie Murphy

Melanie esparce actitudes positivas y autoaceptación a través de sus videos. Intenta cubrir distintas experiencias de vida: sexo y sexualidad, períodos, masturbación, acné e imagen corporal. Crea contenido con el que los espectadores pueden identificados.

“He explorado a través de una pantalla -desde mi cama- otros países y culturas, la política, LGBTQ + y cuestiones de raza”.

Riyadh K

Su canal se puede considerar “edutainment” (educación vs entretenimiento) en su forma más cruda.

“Como un joven gay en Irlanda, el sexo -y en particular el sexo gay- no era un tema de conversación. La sensación de que lo que deseaba era sucio o malo provocó años de ansiedad sexual y una batalla interna entre mi cuerpo y mi mente”.

Sea cual sea el método que más se ajuste a tus métodos de instrucción, no lo dejes pasar. Una cultura de educación sexual prevendrá muchos problemas más allá de la paternidad no deseada o la transmisión de enfermedades sexuales, abusos sexuales, dudas y también a combatir la baja autoestima u otras aflicciones en el cuerpo o mente de tu hijo.