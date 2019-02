Quiere PLA “una quinta transformación”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El Partido Libre de Aguascalientes, PLA adelantó una primera lista de aspirantes a las candidaturas por las once alcaldías del estado

Emma Ramírez López, dirigente del instituto político de carácter local, citó de momento los nombres de Jorge Orozco por la alcaldía de Aguascalientes, Karla Espinosa en Jesús María, Baudelio Pérez en El Llano y el profesor Luevano para Rincón de Romos.

“Son los precandidatos, no quiere decir que ellos vayan a ser. Este es el partido de todos y aún estamos en tiempo para definir a los aspirantes”, adicionó.

Ramírez López dijo que el partido tiene hasta el 11 de marzo para determinar los perfiles que irán a la contienda electoral.

La presidenta del Partido Libre reiteró que se extendió una invitación al locutor José Luis Morales para ser candidato a la presidencia municipal de la capital, pero sin respuesta hasta el momento.

“La invitación es abierta a todas las personas, no necesariamente a que se afilien, sino a participar. Cuántas personas ya estamos cansadas de lo mismo, juntos podemos lograr algo. Vamos por una quinta transformación, pero real”, finalizó.