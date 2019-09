Quiere AMLO consulta ciudadana para definir si se prohiben corridas de toros

Redacción

Ciudad de Mexico.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador planteó la posibilidad de que aceptaría armarse una consulta ciudadana para prohibir las corridas de toros en México.

“Tendría que hacer una especie de consulta para tener la opinión de todos; son temas polémicos”, dijo el mandatario desde el Palacio Nacional cuestionado sobre el asunto.

Un periodista le preguntó por qué no aparece el “maltrato animal” en los libros de educación y el presidente se comprometió a que esto sea revisado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Y sobre un eventual plebiscito, dijo que no lo descartaría pero para ello se debería reformar el artículo 35 de la Constitución “para que el ciudadano tenga esta posibilidad (…) y que la consulta sea vinculatoria”.

El presidente ha insistido en otras ocasiones sobre la necesidad de reformar la Constitución para facilitar las consultas ciudadanas y evitar que “no sea nada más un asunto de la autoridad”.

De esta manera, se logrará una democracia más participativa. Y antes de la consulta, “que se informe bien y que haya polémica a favor y en contra”.

Y cuando todo el mundo esté informado “a votar y a decidir”, concluyó.

El presidente recordó que se han hecho ya consultas pero “sin el fundamento legal, necesario”.

Una de ellas fue la consulta que llevó a la cancelación del nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un gran proyecto impulsado por su antecesor Enrique Peña Nieto (2012-2018).

“Nunca jamás vamos a actuar con autoritarismo”, dijo el mandatario, quien también apostó porque se apruebe su propuesta de revocación de mandato mediante consulta popular.

Varios estados mexicanos están evaluando la prohibición de los toros.

Según el director de Tauromaquia Mexicana, Pepe Saborit, los congreso de 14 estados están evaluando esta posibilidad y ya hay tres con prohibición total: Sonora, Guerrero y Coahuila.

En fase intermedia está el estado de Quintana Roo, donde se votó por la prohibición pero no se ha promulgado la ley.

Con información de Pulso San Luis.