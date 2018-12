Quien tiene la conciencia tranquila no se ampara: Morán Faz

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El titular de la Secretaría General de gobierno del estado, Enrique Morán Faz, aseveró que “quien tiene la conciencia tranquila no se ampara”, tras referirse al amparo que juzgados federales otorgarán a Arturo Solano ex Titular del Órgano Superior de Fiscalización.

El funcionario estatal dejó en claro que no existe ninguna persecución política, donde por encima de todo esta administración privilegia el estado de derecho.

-¿No se trata de perseguir a gente de la anterior administración?

-No, claro que no. Yo pienso que la vigencia del estado de derecho no es ninguna persecución política y Aguascalientes está clasificado a nivel nacional como uno de los mejores estados con vigencia de estado de derecho y para que esto suceda tenemos que aplicar la ley pareja.

Apuntó que este asunto lo tiene directamente la Fiscalía Anticorrupción, donde de ninguna manera la autoridad estatal mete mano, respetando su autonomía.

Abundó en que si se le vinculó a proceso fue por el hecho de que el fiscal anticorrupción encontró los suficientes elementos para judicializar su caso y en ese tenor deberá responder ante los juzgados.

La contraloría del estado tiene un trabajo permanente donde se siguen integrando expedientes para llevarlos ante la fiscalía del estado si existen los suficientes elementos para ello, advirtió.