“Quien no quiera portarse bien, ahí está la Guardia Nacional” : Ruiz

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El primer mandatario Andrés Manuel López Obrador no está evadiendo su responsabilidad en el tema de inseguridad, afirmó Aldo Ruiz Sánchez, delegado de Bienestar en Aguascalientes, en torno a que grupos delincuenciales de pongan las armas.

“Estamos en una etapa de reconciliación y me parece muy sensato. El presidente no puede hacer llamados a la violencia, pues su labor es cuidar a todas y todos”, expuso en entrevista.

Ruiz Sánchez ejemplificó en el caso de la presidencia de Felipe Calderón, quien en su sexenio hizo alusión a dichos más polémicos y que no fueron cuestionados.

“Hace algunos años uno hasta sacó el ‘Fua’ y eso no fue tan criticado. Al contrario, se aplaudió mucho cuando había paleros en el Congreso. Pero eso no quiere decir que no haya combate frontal a la corrupción y a la inseguridad”, remarcó.

– ¿Pero crees que los grupos delincuenciales por la paz quieran portarse bien?

– Quien no quiera, ahí está la Guardia Nacional.

El llamado súper delegado estatal abundó en que sí hay coordinación de parte de la Guardia Nacional con autoridades estatales, aún cuando siguen presentándose casos de ejecutados en la entidad.

“Es lamentable y no queremos regresar a lo de hace diez u once años”, subrayó.