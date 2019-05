¿Quién es Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex inhabilitado?

El Universal

Ciudad de México.-Emilio Lozoya Austin, quien fungió como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) el sexenio pasado, fue inhabilitado para desempeñar cargos públicos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Lozoya Austin no podrá acceder a cargos públicos en 10 años, según la resolución dada a conocer hoy.

La dependencia federal indicó que la otra sanción se impuso por irregularidades en la compra de la planta industrial de Grupo Fertinal, donde, después de una investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, “se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”.

Lozoya Austin se encontraba en la mira por otro caso más: el de Odebrecht. Sin embargo, apenas en febrero pasado se informó que el gobierno de México se comprometió desde 2017 “a no ejercer ninguna acción civil, administrativa o penal en contra de funcionarios de la empresa Odebrecht” por el caso de los presuntos sobornos a funcionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex).

En una tarjeta informativa para dar a conocer avances del caso Odebrecht, emitida por la Fiscalía General de la República (FGR), el ex titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, suscribió un convenio por el cual Brasil se comprometió a compartir información de la investigación, a cambio de que las autoridades mexicanas no procedieran penal, civil y administrativamente contra ejecutivos de esa firma.

A Lozoya Austin se le imputa haber recibido 10.5 millones dólares de sobornos por parte de directivos de Odebrecht.

Lozoya Austin estuvo presente en el equipo de Enrique Peña Nieto desde la transición cuando quedó como encargado de los asuntos internacionales.

El otrora funcionario es economista e hijo de Emilio Lozoya Thalmann, quien también fue funcionario, pero durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.