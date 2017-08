Quería ingresar al Neuropsiquiátrico mujer que mató a su hijastra en Ags.

Andrés Rojo

Aguascalientes, Ags.- La mujer señalada de haber asesinado a su hijastra de apenas cinco años de edad en Aguascalientes fue detenida cuando pretendía ingresar al Hospital Neuropsiquiátrico, por lo que ya ha sido enviada al Centro de Readaptación Social (CERESO) de Aguascalientes para enfrentar el proceso legal en su contra.

De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, en este momento la mujer de nombre Susana “N” “N” está siendo enjuiciada por el delito de Homicidio Doloso Calificado en agravio de la hija de 5 años de edad de su pareja sentimental.

La susodicha fue detenida por agentes de la Policía Ministerial cuando de manera ingenua pretendía internarse en el Centro Neuropsiquiátrico para hacer creer a todos que no está bien de sus facultades mentales y pasar por “inimputable” es decir, una persona que por su condición no puede ser sometida a proceso porque no tiene conciencia de la naturaleza de sus actos.

Sin embargo, al realizar los exámenes los médicos del Neuropsiquiátrico se dieron cuenta que la mujer no presentaba afectaciones mentales, por lo que se negaron a recibirla.

La mujer ha sido señalada como sospechosa de haber provocado mediante actos violentos, lesiones en su hijastra Ariadna Valentina de tan solo 5 años de edad a quien llevó a recibir atención médica a un hospital en donde argumentó que las lesiones de la pequeña eran producto de una caída de escalera.

Cabe destacar que la pequeña Ariadna se encontraba bajo custodia de su padre biológico en tanto que su madre que vive en Querétaro, estaba peleando con el Juez de lo familiar que le dieran la custodia a ella ya que temía por la integridad de su hija.