¿Qué tan saludable es practicar el sexo anal?

Perú 21

Perú.- El sexo anal no solo genera placer para aquellos que la practican. Tiene sus riegos.

“La cavidad rectal tiene una flora bacteriana diferente a la vaginal. Es común que mucha gente use ambas vías para tener intimidad. Esto puede complicar el panorama interno generando infecciones al alternar ambos tipos de actividad sexual”, explica Alberto Tejada.

El médico dice que las lesiones sobre los esfínteres anales, producen micro heridas que muchas veces pueden traer complicaciones tanto en el receptor como el factor activo, ya que “no son esfínteres diseñados para esa actividad (sexo anal)”.

Si hay una mala práctica por esta vía se puede contraer el VIH, herpes, el virus del papiloma humano, y otras enfermedades virales “porque los virus pueden pasar a través de la sangre”, puntualiza el experto. Y acota: “Más allá de otras enfermedades hechas por bacterias y hongos”.

Recomendaciones

El urólogo aconseja:

Tratar de no lastimar a la otra persona porque la presencia de dolor demuestra que no hay un buen acondicionamiento psicológico ni físico. “El dolor es testimonio de inflamación, laceración e infección”.

No usar la vía anal y vaginal al mismo tiempo. “Una colonización de gérmenes puede traer problemas de vaginosis, inflamaciones en el pene, disbacteriosis vaginal”.

Si alterna, esta practica se debe hacer cambiando de preservativo por área.

Rompiendo mitos

Alberto Tejada aclara que la practica de sexo anal no produce hemorroides: “Las personas que tienen hemorroides pueden sentirse perjudicadas por el sexo anal porque puede lesionar estos cojinetes venosos, y producir sangrado”.

