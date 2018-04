Que sí hay campo laboral para egresados de derecho: FEUAA

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Para Ivonne Azucena Zavala Soto, presidenta de la Federación de Estudiantes de la UAA, sí hay campo laboral en Aguascalientes para egresados de la licenciatura en derecho; pese a lo saturado de la profesión.

“Realmente son muchos los abogados sin empleo, pero creo que quienes egresan con una buena preparación y buenos estudios, van a encontrar las puertas abiertas”, estableció.

Zavala Soto, quien es estudiante de esa licenciatura, mencionó que los alumnos de la carrera en leyes están consientes de que se requiere mayores estudios para poderse integrar al campo en algunas de sus especialidades.

“Aunque somos un estado pequeño, se continúan necesitando abogados. Realmente la invitación es que continuemos estudiando para que podamos estar dentro de nuestro campo”, apuntó.

– ¿Entonces no hay problemas para los egresados en el campo laboral?

– De lo que he visto, litigue poco tiempo de lo que llevo estudiando como un año. Y no vi, las fallas no las reflejé. No se en otras universidades como se vea el tema laboral.