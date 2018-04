Qué no es viable donar salario de diputados que quieren reelegirse: Panal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Poco viable que los diputados quienes aspiran a reelegirse por un segundo periodo donen sus dietas en lo que duran la campañas, estableció la legisladora por el Partido Nueva Alianza, Mayela Macías Alvarado.

“No se puede. El recurso que tenemos para las campañas electorales es el que se va utilizar y punto, ni un centavo más”, argumentó la panalista.

Lo anterior, después que la diputada del PRI, Elsa Amabel Landín Olivares, quien también aspira a la reelección, había propuesto que los legisladores que buscan reelegirse donasen sus ingresos al distrito que representan.

Macías Alvarado, quien es la única integrante de la fracción turquesa que busca la reelección como representante popular, rechazó que contemple la posibilidad de no cobrar en el periodo electoral.

“No lo haré porque voy a seguir haciendo mi trabajo, primero; segundo, ¿en dónde lo voy a utilizar, dónde lo voy a utilizar, lo mando aquí a las arcas del legislativo, cómo para qué?, a ver díganme, definitivamente no, me lo llevo y que me digan, que se vaya al distrito, que se vaya para allá, ¿y los topes de campaña dónde quedaron?”, cuestionó.

La diputada del Panal dijo que se había propuesto presentar 42 iniciativas en esta etapa como representante popular, de las cuales mencionó ya ha registrado 28, ocho de las cuales fueron aprobadas.