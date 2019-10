Que nadie se encariñe con la silla en el PRI de Aguascalientes: Contreras

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se descartan movimientos en la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), puntualizó Hugo Contreras Zepeda, delegado del CEN en Aguascalientes, quien dijo que se mantienen las evaluaciones del comité.

“Estamos en el diagnóstico, pero ello no significa que se deben de paralizar los trabajos de un comité estatal”, comentó en entrevista.

– ¿No está descartada una remoción?

– Nadie debe encariñarse con las sillas, incluso el de la voz.

Lo anterior después de que han continuado los señalamientos de militantes del tricolor, quienes han pedido la renovación de la dirigencia que encabeza Enrique Juárez Ramírez desde hace un par de años.

Contreras Zamora abundó que se ha venido reuniendo con representantes de las diferentes expresiones del tricolor local para escuchar sus posiciones.

“El comité nacional a través de mi persona estamos en la valoración de programas, pero también hacer los posicionamientos. Yo me he reunido de manera abierta y me reitero a las ordenes de escucharlos”, subrayó.

De paso, el delegado priista en Aguascalientes adelantó que se espera una visita de la dirigencia nacional al estado, antes de finalizar el mes.