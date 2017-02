Que MOS se calle y no defienda a Adán Valdivia que reconoció su delito

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Que guarde silencio el gobernador del estado Martín Orozco Sandoval le exige la Presidenta del Comité Directivo Estatal (CDE) del PRI en Aguascalientes, Norma Esparza Herrera, al tiempo que le exige ponerse a trabajar y dar resultados ya que a casi 100 días de gobierno lo único que ha hecho es despedir personal de dependencias, hacer acusaciones mediáticas y defender a sus correligionarios.

Norma Esparza, puntualizó que el mandatario en lugar de gobernar el estado, sale a los medios de comunicación a diario señalando que: “existen irregularidades en dependencias estatales”, sin hacer denuncias concretas en instancias correspondientes y por el contrario se ha dedicado a defender a su correligionario y alcalde de Calvillo, Adán Valdivia López quien aceptó en propia voz que compró su certificado de bachillerato y su responsabilidad legal.

“El gobernador de Aguascalientes está más preocupado por solucionarle los problemas a sus correligionarios, lejos de eso, debe dedicarse a gobernar Aguascalientes y no nadar de muertito, no sabemos si tenga un plan estatal de desarrollo, a 100 días en el encargo no sabemos el rumbo que va a tener Aguascalientes en materia política, de salud, social, no lo sabemos”, afirmó.

Lamentó que la consigna en la actual administración es iniciar la cacería contra los priístas para correrlos de gobierno del estado sin importarles si tienen la experiencia y los conocimientos para desempeñar un cargo y por el contrario cubrir sus compromisos de campaña.

“El gobernador tiene otras cosas más importantes en que ocuparse a preocuparse por lo que diga Norma Esparza, lo que tiene que hacer es gobernar Aguascalientes, preocuparse por el estado, por el número de desempleo, por las inversiones que se le pueden ir, por la seguridad, del tema de salud; lejos de estar defendiendo a su alcalde, a su correligionario, que lo deje que se defienda solo porque finalmente el alcalde aceptó que tiene un problema legal”, sentenció.