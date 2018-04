¿Qué mentiras y verdades se dijeron en el Debate 2018?

MIENTE MARGARITA AL AFIRMAR QUE TODAS SUS PROPUESTAS TIENEN SUSTENTO

El pasado 13 de marzo, Margarita Zavala propuso realizar 100 universidades tecnológicas sin que esto realmente tuviera sustento por lo que el equipo de #PolígrafoVanguardia pudo constatar una de sus propuestas no tiene sustento, al momento.

“No solo se trata de una inversión física si no también invertir en la gente, por eso yo estoy hablando de 100 universidades tecnológicas, de infraestructura en las escuelas.” Margarita Zavala en la 81° Convención Bancaria el 13 de Marzo del 2018; hasta el día del debate este medio no encontró una justificación en la que Margarita Zavala sustentara la forma de cumplor con lo expuesto.

Al momento de hablar de viabilidad sobre el proyecto de Margarita, los datos más recientes acerca de infraestructura educativa informan inconsistencias en el uso del presupuesto en este rubro. Para ejemplo, el caso más inmediato del que hay registro.

En 2016 a infraestructura en educación superior se le destino un 0.02 por ciento del PIB, es decir tres mil 339.1 millones de pesos. Basados en una lógica equitativa, el costo de la construcción de una universidad tecnológica es de aproximadamente 850 millones, lo cual daría un total de 85 mil millones por 100 universidades.

De ser seguir igual el presupuesto, no es muy factible la construcción de nuevas universidades. Todo depende de cómo Zavala organice el gasto en caso de que llegue a Los Pinos.

De acuerdo a datos proporcionados por la dirección general del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED), la primera etapa tiene de construcción de una universidad tecnológica tiene un costo de 100 millones.

Sin embargo, el costo en total por una Universidad sería de 850 millones. La capacidad de estas universidades tecnológicas puede ser de tres mil 428 alumnos, tomando como ejemplo la Universidad Tecnológica de Tabasco, ubicada en la región Sur-Sureste, a la cual Zavala Gómez del Campo le quiere dar prioridad

Por otra parte, queda en el aire el tema de las inconsistencias en el uso del presupuesto educativo. Una de ellas es que se dio en el periodo 2013-2016, cuando el sobregasto en este sector fue de 5.7 por ciento en su año de inicio y llegó al 2.6 por ciento al finalizar este lapso. Así mismo, de los 74 de los programas solo cinco de ellos gastaron conforme lo aprobado.

El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) analiza que estas discrepancias entre lo aprobado y lo ejercido tengan implicaciones no solo en mayores niveles de gasto sino también en la redistribución del gasto educativo.

ES TOTALMENTE FALSO QUE SE PUEDA APROBAR QUE LE CORTEN LA MANO A ALGUIEN

Polígrafo Vanguardia con asesoría de un especialista en derechos humanos encontró que esto es absolutamente imposible debido a laConstitución Mexicana que señala en el artículo 22: “Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.

Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado.” Y debido a los tratados internacionales en materia de derechos humanos a los cuales está suscrito el país.

ES VERDADERO EL NÚMERO CELULAR QUE EL BRONCO DIO EN EL DEBATE

El equipo de Polígrafo Vanguardia se dio a la tarea de verificar si el número que dio el Bronco durante el debate es el suyo, y si es 81 1977 0515. Marcamos pero nos mandó a buzón pero al agregarlo a nuestra lista de contactos sale su WhatsApp, con una foto cargando a un niño como cualquier otro número.

S VERDADERA LA AFIRMACIÓN DE ANAYA DE QUE AUMENTÓ LA VIOLENCIA EN COLOMBIA DESPUÉS DE LA AMNISTÍA

Polígrafo Vanguardia confirma que, el movimiento de amnistía en Colombia cobró un total de 8.5 millones de víctimas de diversos delitos tras 25 años de lucha por los acuerdos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y el gobierno colombiano.

ES INCIERTA LA AFIRMACIÓN DE ANAYA DE QUE SU COALICIÓN ES LA ÚNICA QUE LE PUEDE GANAR A LÓPEZ OBRADOR

Según la investigación de Polígrafo Vanguardia, Ricardo Anaya, de la colación “Por México al Frente”, sí es el candidato más cercano a Andrés Manuel López Obrador (puntero) en las encuestas, pero con una diferencia de 14 puntos porcentuales. Superar al candidato de “Juntos Haremos Historia” dependería de convencer a la mayoría del 20 por ciento del electorado que se considera indeciso o restar apoyos a los demás contendientes.

Según la “encuesta de encuestas” del sitio oraculus.mx (especializado en elecciones), que se basa en 35 ejercicios de medición de opinión de diversas encuestadoras, con corte al 20 de abril López Obrador encabeza las preferencias electorales con el 43 por ciento; le sigue Anaya, con 29 por ciento; José Antonio Meade, de “Todos por México’, 21 por ciento; y los independientes Margarita Zavala, 5 por ciento, y Jaime Rodrígurez “El Bronco”, con 3 por ciento.

Oraculus, que combina los resultados de varias encuesta para obtener una estimación de la preferencia electoral, muestra que hay un 20 por ciento de electorado indeciso.

ES VERDADERA LA AFIRMACIÓN DE ANAYA DE QUE HAY VIDEOS DE AMLO SOBRE SU AMNISTÍA CON SALINAS Y EPN

Polígrafo Vanguardia verificó que a través de una entrevista realizada por Tabasco Hoy Andrés Manuel afirmó que para unir al país y vivir en armonía podría perdonar e incluso fumar la “pipa de la paz” con Carlos Salinas, Enrique Peña Nieto entre otros políticos y empresarios para sacar adelante a México, ya que su fuerte no es la venganza y lo más importante para él es sacar adelante a México.

El candidato apuesta por la “cero corrupcion y la cero impunidad” y asegura que:

“No va a haber persecución, no va a usarse el Poder Ejecutivo en este caso, no se dará instrucción desde la Presidencia de la República de perseguir a nadie por cuestiones de índole política, no vamos a optar por las venganzas” así mismo, descartó la opción de meter a la cárcel a oponentes con el fin de obtener la paz.

ES FALSA LA AFIRMACIÓN DE AMLO DE QUE SEGÚN EL CONEVAL CRECIÓ LA POBREZA EN LOS SEXENIOS DE CALDERÓN Y PEÑA NIETO

Polígrafo Vanguardia revisó a través del CONEVAL y se encontró un aumento de 3.9 millones de personas en estado de pobreza extrema en el año 2008, correspondiente al sexenio de Felipe Calderón, sin embargo, para el 2016 éste índice se redujo 2.9 millones de afectados; aunque la cifra no es para presumir pues, la cifra aún representa el 43.6 por ciento de la población nacional.

ES VERDADERA LA AFIRMACIÓN DE ANAYA DE QUE SE REGISTRARON EN EL 2017 1 MILLÓN 807 MIL 846 DELITOS

En el 2017 se registraron 1 millón 807 mil 846 delitos de acuerdo a datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

El 2017 fue el año donde más se registraron delitos de fuero común a comparación con los últimos 20. Polígrafo Vanguardia, revisó las cifras históricas concentradas en la fuente oficial, por lo que tomando como partida los números registrados en 1997 (un millón 470 mil 943), en 20 años los delitos del fuero común incrementaron un 22.9 por ciento, además de superar la cifra más alta de estas dos décadas, registrada en 2011 con un millón 741 mil 235 incidencias de este tipo, siendo hasta entonces el segundo año con mayor índice delictivo.

ES INCIERTA LA AFIRMACIÓN DE AMLO DE QUE CADA DOS AÑOS SE VA A SOMETER A LA REVOCACIÓN DE MANDATO

“Cada dos años me voy a someter a la revocación de mandato, va a haber una consulta: quieres que siga el Presidente, o que renuncie; se necesita una reforma, voy a enviar esa iniciativa para que se permita la revocación de mandato”

El dicho de Andrés Manuel López Obrador únicamente queda como una promesa, debido a que de momento no existe una legislación en la que se considere revocación el mandato del Presidente de la República, ni tampoco consulta popular.

ES FALSA LA AFIRMACIÓN DE QUE EN 29 DE 32 ENTIDADES AUMENTÓ LA VIOLENCIA CUANDO CAMBIÓ LA ESTRATEGIA EN 2014

De 2013 a 2014, no aumentó la violencia en ese número de entidades. El secuestro, por ejemplo, aumentó en sólo en 8 entidades, (Baja California, Campeche, Colima, Ciudad de México, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz) al menos lo referente a las denuncias ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las denuncias por homicidio doloso por ejemplo, aumentaron de 2013 a 2014 en 12 entidades del país.

Las denuncias por homicidio doloso por ejemplo, aumentaron de 2013 a 2014 en 12 entidades del país (Aguascalientes, BC sur, Guanajuato, Hidalgo, Edo Mex, Michoacán, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán)

ES INCIERTA LA AFIRMACIÓN DE ANAYA DE QUE AMLO PACTÓ CON ELBA ESTHER

Hasta el momento no es posible comprobar que el candidato de “Juntos Haremos Historia” realizó algún tipo de pacto con la exdirigente nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo.

La acusación del candidato de “Por México al Frente” podría estar basada en el apoyo externado por René Fujiwara, nieto de Gordillo, hacia Andrés Manuel López Obrador.

O, quizá, en los señalamientos realizados por Aurelio Nuño, exsecretario de Educación y ahora coordinador de campaña de José Antonio Meade, quien en diversas ocasiones lo ha vinculado a la exlíder magisterial, ante el rechazo del tabasqueño a la reforma educativa –la cual califica como sólo una “reforma laboral”– y su respaldo a los maestros.