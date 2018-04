Que la sociedad evalúe mi gobierno: CLT

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La gestión de Carlos Lozano al frente del gobierno de Aguasclaientes debe ser evaluada por la sociedad, más más allá de las opiniones que el servidor público pueda dar, señaló el ex gobernador, tras ser cuestionado si los indicadores que él dejó pudieran influir en el triunfo de los candidatos del PRI.

“Los comparativos los hacen los propios ciudadanos y ellos son quienes determinan; ustedes pues fueron testigos, me acompañaron en los seis años, me siguen acompañando, siguen en lo público y creo que también tienen elementos para una opinión”.

Lozano de la Torre además sostuvo que en el caso de su hijo el candidato al distrito 2 a la diputación federal, José Carlos Lozano Rivera Río, espera que no le pese el apellido.

“Yo espero que no; ves a hijos de toreros y son toreros, hay abogados, doctores que sus hijos son lo mismo y lo mismo pasa en la política que los hijos han escuchado y están en el ambiente, algunos no tienen la vocación porque no les gusta y otros si y ahí están”.