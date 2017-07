Que investiguen a mi hermano, él no está en política: JAMC

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- En su reaparición mediática, el ex alcalde de Aguascalientes Juan Antonio Martín del Campo aseguró que su hermano Leobardo no será un lastre de cara a sus probables aspiraciones políticas del próximo proceso electoral, pues asegura que no tienen fundamento los señalamientos sobre la adquisición de 21 propiedades al inicio de su gestión como presidente municipal, además de que “su hermano no participa en la política”.

“Mi hermano no está en la política, yo creo que son señalamientos sin fundamento, parte de esos ataques que se pueden venir”.

En este sentido se dijo tranquilo ya que siempre se ha apegado a la transparencia y la legalidad y por lo tanto accedió a ser investigado en cuanto se le requiera.

Sobre sus aspiraciones políticas, el ex edil capitalino dijo que esperará los tiempos que marca su partido político (PAN) y el propio proceso electoral para definir si participará o no como candidato a una legislación federal.

“Todavía no sabemos, tenemos que esperar los tiempos y los momento y ya en base a esto poder definirnos; las convocatorias vienen en el mes de noviembre y hasta entonces veremos cómo vienen las cosas para Toño Martín del Campo”.

No obstante, aseguró que en caso de definir su participación activa se podrían venir ataques de varios actores políticos, tanto al exterior del PAN como al interior, por lo que ya se encuentra preparado para hacerles frente.

“No nos extrañaría que más adelantito pudieran venir algunos ataques por parte de algunos actores políticos hacia mi persona, pero que igual estamos preparados para eso.- ¿Ataques del PAN o del PRI?.- Pues de cualquier persona que pueda tener algún interés, el querer descalificar a Toño Martín del Campo. Ahorita estamos muy tranquilos, no he dicho que quiera contender en el próximo proceso electoral pero en caso de que me llegue a definir más adelante podrían venir algunos ataques”.