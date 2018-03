 “Que el PAN pruebe que cometí actos anticipados de campaña”: Rodríguez

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La legisladora priista Citlalli Rodríguez González rechazó tener vínculos con supuestos actos adelantados de campaña, mediante la entrega de paletas donde venía incluido su nombre.

“Yo estoy extrañada. No he sido notificada absolutamente de nada al respecto. Me enteré por los medios”, señaló.

– ¿Si repartiste o no?

– No, por supuesto no. En todo caso que lo prueben. Incluso yo pensé que era una broma.

El comité estatal del PAN había denunciado que Rodríguez González repartió paletas donde figuraba su nombre durante febrero último, lo cual se consideró un acto proselitista fuera de campaña. El Tribunal Electoral del Estado había pedido al Instituto Estatal Electoral investigar esta situación.

Para Rodríguez González, la controversia se originó por ataques de la dirigencia panista: “El PAN ya inició con la guerra sucia. Mejor que el presidente del PAN (Paulo Martínez) informe de los miles de saco de cemento y de despensas que reparten ellos para cooptar. Es el nivel del PAN y de su desesperación”, apuntó.

Cabe mencionar que la diputada Citlali Rodríguez es una de las legisladores locales que aspira a la reelección en el Congreso.