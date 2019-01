Que el combate al huachicoleo sea por regiones: Mata

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- Ahora que el Gobierno Federal ha emprendido desde hace días la lucha en contra del huachicoleo, varias partes del país se han visto afectadas por el poco abastecimiento del combustible causando afectaciones en varios sectores de la población.

Ante esto, Noel Mata, edil del municipio de Jesús María, opinó que el combate al huachicoleo es bueno pero, debería analizarse por regiones, para no limitar a los ciudadanos a realizar sus actividades cotidianas por falta de gasolina en sus vehículos.

“Este programa está bien que lo hagan pero que sea de una manera contundente. A mí me gustaría que lo hicieran regionalmente para que con las pipas que tienen ahorita contratadas para abastecer dieran el abasto suficiente y las gasolineras tuvieran combustible para poder no parar la operación de las industrias, del comercio y de los servicios públicos que tenemos que hacer”, señaló.

“Hago una atenta invitación al Gobierno Federal para que revise esta política y que no sea en general en todo el territorio nacional sino que agarre por regiones y entonces se pueda abastecer de mejor manera”, añadió.

Finalmente, expresó que lo ideal es que el huachicoleo se erradique, por ser una problemática real en México.

“Definitivamente estamos igual que el resto de los municipios en el país que han tenido esta problemática, es una problemática real. Estamos de acuerdo en que se combata esa mala práctica que había del huachicoleo, la verdad queremos que eso se erradique”