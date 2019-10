Pugnarán por evitar recortes presupuestales en salud mental en Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- No se permitirán más recortes en cuanto al presupuesto destinado a la problemática de salud mental, aseveró la diputada Margarita Gallegos Soto, presidenta de la comisión de Salud en el Congreso de Aguascalientes.

“Estaremos pugnando de no ir para atrás en nada, para adelante todo. Pues precisamente ese fenómeno nos está alcanzando a todos”, enfatizó la legisladora por el PRI.

Gallegos Soto reconoció que de parte del gobierno federal se tiene previstos recortes en cuanto al tema de la salud, por lo cual se deberán de implementar acciones, debido a que pueden afectarse diversos temas.

“Lo importante aquí es el recurso y más preocupante va a ser el año próximo con los recortes que vienen del gobierno federal. Lamentablemente para toda acción, se requiere del presupuesto económico”, abundó.

– ¿Hay manera de blindarlo o habrá resignación?

– No, resignación nunca debe de haber. Es cuestión de que sin que nos lavemos las manos como Congreso o como Gobierno, necesitamos que todos pongamos de nuestra parte.

La presidenta de la comisión de Salud en el Poder Legislativo hizo hincapié en que la problemática del suicidio debe involucrar a todos los sectores de la sociedad, principalmente a la familia.