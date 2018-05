Puertas abiertas en MORENA en Ags …. excepto a Reynoso y Lozano

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Seguirán las puertas abiertas en Morena para militantes de otros partidos quienes deseen apoyar el proyecto presidencial de Andrés Manuel López Obrador, subrayó Alejandro Mendoza Villalobos, diputado local por ese instituto político.

Lo anterior, después que en las últimas semanas se han adherido los perredista Judith Baca y Efraín González Muro, quienes por ello han sido advertidos de expulsión en las filas del Sol Azteca.

“Ellos son personas quienes lo dijeron claramente, están sólo por el proyecto de Andrés Manuel hacia la Presidencia, pero que no se van del PRD. Ahora su partido los quiere expulsar por un capricho al no estar apoyando la alianza que hicieron con el PAN”, aseveró.

Mendoza Villalobos declaró que Morena es un partido plural que en todo caso lo mismo podrá recibir a militantes del PRD, que del PAN o del PRI. “El espacio está abierto, es lo que se ha dicho desde un principio y son bienvenidos con nosotros”.

No obstante, el diputado de Morena aclaró que sí habría reservas para admitir nuevas adhesiones al interior del partido: “en todo caso, quien haya sido gobernante como Luis Armando Reynoso pues no cabría con nosotros. Ese tipo de personas no, pero la militancia de más abajo sí entraría”.

– ¿Carlos Lozano?

– Tampoco.

Reynoso Femat fue gobernador panista de Aguascalientes en el sexenio de 2004 a 2010, mientras Carlos Lozano recuperó la gubernatura para el PRI en la gestión 2010 a 2016. Curiosamente, ambos entregaron el poder a la oposición, en medio de acusaciones de supuestos malos manejos en sus gobiernos.

No obstante gente cercana a Lozano de la Torre está incrustada desde hace tiempo en la estructura de Morena, incluso algunos con candidaturas como Alejandro Ponce Larrinúa quien fuera titular de la Secretaría de Turismo y ahora busca ser diputado federal plurinominal.