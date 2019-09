Publicación de convocatoria para Osfags para este periodo ordinario: Eudave

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La convocatoria para la designación de una nueva autoridad en el Órgano Superior de Fiscalización (Osfags) deberá de confirmarse en el siguiente periodo de sesiones del Congreso, adelantó la diputada panista Karina Eudave Delgado.

“Estamos viendo donde podamos meter la convocatoria. Sabemos que es un periodo algo pesado por los temas de cuentas públicas, de presupuesto, leyes de ingresos y tenemos que acomodar para que pueda salir”, comentó en entrevista.

La también presidenta de la comisión de Vigilancia en el Poder Legislativo señaló que esta área deberá sesionar para definir una convocatoria, que sea publicada, recibir las propuestas y votarse ante el pleno del Congreso.

– ¿Pero si lo contemplan ya que salga la convocatoria?

– Estamos contemplando que salgan en este periodo. Tenemos que ver el acomodo porque se viene el trabajo.

Eudave Delgado reconoció que no se tiene definida la convocatoria correspondiente, “aún no sabemos las fechas, tenemos que acomodar los tiempos para que no se nos vaya a empalmar dentro del periodo”.

El Osfags se encuentra acéfalo desde abril pasado, tras la renuncia de Héctor Acero Lozano, cuando apenas tenía dos meses en el cargo. A la fecha, el organismo fiscalizador ha venido trabajando con una encargada de despacho y en medio de quejas por supuestos maltratos y hasta acoso de parte de algunos de sus funcionarios.