Prueba de fuego para Luévano

Aguascalientes, Ags.- El grupo Antorcha Campesina amagó con tomar por la fuerza una centena de casas deshabitadas el próximo domingo en los fraccionamientos Paseos de Aguascalientes y Arboledas de Paso Blanco en el municipio de Jesús María.

Ante esta situación los vecinos de aquellos lares viven una tensa situación y ya sostuvieron reuniones con las autoridades de aquella demarcación gobernada por el panista, Noel Mata.

El tema es que Antorcha Campesina es filial del PRI a nivel nacional por lo que esta situación tiene ya un tinte político.

Si Javier Luévano actual secretario de Gobierno busca mostrar que sabe algo de operación política que no es lo mismo que saber acarrear votos en elecciones, aquí tiene su gran oportunidad para destrabar este conflicto.

Si el exalcalde de Calvillo quiere probar que tiene patas de gallo y no es un simple pollito aquí tiene esta tarea para con ello demostrarle a su jefe que no equivocó al endosarle tamaña responsabilidad, porque hasta el momento nomas no da trazas de saber dónde esta parado.

Aquí tiene su prueba de fuego para saber de qué esta hecho y sí es que quiere ser candidato al Senado o a la diputación federal en el 2018 por méritos propios y no por dedazo.

Igualmente el mismo grupo de choque que el domingo anterior ya mandó un grupo de inadaptados con palos y piedras a querer ocupar por la fuerza esas casas abandonadas o no habitadas y que heroicamente los vecinos de Paseos y de Arboledas lograron impedir está anunciando incluso que se va a manifestar contra el gobierno de Martín Orozco, bajo el argumento de que los excluyeron de la lista de beneficiados de los programas de apoyo al sector agrícola el próximo 3 de mayo.

Así que Javier Luévano toma el toro por los cuernos o se hace que la virgen le habla como en las semanas recientes y otros tienen que hacer su trabajo y luego se meten en camisa de once varas como le ha sucedido a Armando Roque Cruz con el polémico y enredado tema de los taxis y Uber.

Ya parece Roque Cruz el titular de la SEGUOT la auténtica chimoltrufia.

Pues bien, así las cosas, llegó la hora.