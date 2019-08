Proyectan un aumento en el presupuesto 2020 del 4% en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El gobernador del estado, el panista Martín Orozco Sandoval adelantó que se dará un ligero incremento en el presupuesto local para el 2020 de apenas el 4%.

Apuntó hacia una reasignación y reajuste de recursos para reforzar los proyectos prioritarios que se tengan y no se vean afectados por algún tema de recortes del presupuesto federal.

Los temas educativos, sociales, salud y seguridad pública, por ningún motivo se verán afectados al ser temas prioritarios con los que no se puede jugar, ni mucho menos escatimar recursos.

-¿Entonces solo habrá un incremento del 4%?

-Del 4%, máximo y reorientación presupuestal si, por las cuestiones de la posible recesión económica.

-¿Cancelación de programas?

-Sobre todo de los estratégicos nada, todo el proyecto de movilidad debe de terminar, el proyecto educativo que a medio sexenio va bien los números y el tema del C5 en seguridad que es un contrato hasta el último año de mi administración que no se pueden detener.