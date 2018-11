Próximo líder del PAN en Ags debe tener principios y trayectoria: Jurado

Daniela Lomelí

Jesús María, Ags.- El próximo dirigente estatal del PAN en Aguascalientes debe ser una persona con principios y trayectoria dentro del partido para que encamine al Acción Nacional a su origen, opinó el regidor blanquiazul de Jesús María, Alfonso Jurado Ávila.

A unos cuantos días de que se cierre el registro para que personajes del PAN puedan contender por la dirigencia estatal en Aguascalientes, Jurado Ávila expresó que el partido debe sentirse positivo ante las figuras que han manifestado sus intenciones de llegar a la dirigencia debido a los perfiles de los contendientes.

A la vez, el regidor mencionó que en el tema de la dirigencia nacional, su inclinación se dirige hacia Marko Cortés.

En charla con El Clarinete externó que “en el tema de la dirigencia nacional sí, ahí me gusta el perfil que tiene para encabezar el partido Marko Cortés, está muy bien definido. En el tema del Comité Estatal todavía no están todos los candidatos o candidatas que pudieran salir (…) hasta el momento los que yo conozco que son Gustavo Báez y Manuel Cortina, los panistas debemos de sentirnos bien de contar con dos buenos perfiles para poder llegar a encabezar el partido”, dijo.

Con lo anterior, Jurado Ávila aseguró que, independientemente de quién llegue a resultar como vencedor en la contienda panista, el próximo dirigente estatal debe orientar al PAN a sus orígenes para que sea cercano con la ciudadanía, que escuche a su militancia y que trabaje en los diferentes municipios para el próximo proceso electoral.

“Debe ser una persona con principios, una persona que conozca bien la trayectoria, que tenga trayectoria dentro del partido, también una persona que pues esté enfocada a resultados, pero también una persona que sea considerara e incluyente, creo que eso ha sido importante y es una de las cosas que debe continuar”.

Por último, Jurado Ávila resaltó que no tiene intenciones de figurar entre los candidatos a la dirigencia estatal, ya que está comprometido en terminar su periodo como regidor en Jesús María.