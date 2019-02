Protestan contra cancelación de apoyos a refugios de mujeres “¿De qué se trata?”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “No somos intermediarios, estamos salvando vidas en estos refugios” , puntualizó Laura Sofía Macías, durante una protesta realizada frente a las instalaciones del Congreso del Estado en contra del cierre de recursos federales para centros de atención a mujeres víctimas de violencia.

La también directora administrativa de la Fundación Mujer Contemporánea mencionó que han venido teniendo recortes en las participaciones y ahora se les quiere dejar sin apoyos.

“Nosotras hicimos una propuesta de 12 millones, pero nos autorizaron ocho y luego vino un ajuste a siete millones. No nos alcanza”, lamentó.

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador no contempla la entrega de recursos para la Red Nacional de Refugios, durante los primeros cuatro meses del año, lo cual afectaría a 41 centros que atienden a más de 20 mil mujeres.

En el caso de Aguascalientes, Laura Macías calculó una atención anual de 1134 mujeres y niñas, algunas de ellas con problemas serios de agresión.

“Es un problema público y que sigue. El viernes pasado hubo un feminicidio en la ciudad. ¿De qué se trata? Estamos abiertas a que nos auditen, pero que no nos quiten los recursos”, insistió.

– ¿Por qué la protesta afuera del Congreso y no ante el delegado federal Aldo Ruiz?

– Porque estamos convocando a todos los niveles de gobierno hagan caso de esta problemática. No queremos que nos dejen solas.

La protesta que reunió a una treintena de mujeres se realizó de manera pacífica frente a los dos edificios del Poder Legislativo local en Plaza de la Patria.

Cabe mencionar que el contingente no fue recibido por ningún diputado, pese a que esta legislatura cuenta con el mayor número de mujeres con 14 de 13 espacios.