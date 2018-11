Protagonista de “Malcolm in the middle” pierde su casa por culpa de su gato

Radio Fórmula

De acuerdo con el diario USA Today, el actor de 32 años perdió varias de su pertenencias, incluidas algunas obras de arte y fotografías.

Asimismo, el actor de la serie “Malcolm in the Middle” compartió, por medio de su cuenta de Twitter, su frustración, tras viajar a Francia al funeral de un tío y volver a su casa inundada.

“Llegué a mi casa del funeral de mi tío y me encontré con cuatro de los cinco pisos (…) bajo tres pies de agua. Y todo lo que tenía, destrozado”, anotó. “Todas las paredes, cada obra de arte, fotografías personales y muebles. Todo porque mi gato abrió por accidente una de las llaves del lavabo hace unos días mientras estábamos fuera”, tuiteó Muniz.

I arrived home from my uncle's funeral to find 4 of my 5 story brownstone home under 3 feet of water. Everything I own, destroyed. Every wall, piece of artwork, personal photos, furniture… All because my cat accidentally turned on a sink a few days ago while we were gone. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) November 15, 2018

“Estoy devastado y cansado de una dura semana con la pérdida de mi tío Skip, 45 horas de viaje de ida y vuelta a Francia para llegar y encontrar ese desastre”, agregó en otro tuit.

I'm devastated and exhausted from a tough week with the loss of my Uncle Skip, 45 hours of travel to and from France to walk in to find this disaster. I've cried more yesterday and today then my whole life combined. Forgive me for venting.. I just need some support. — Frankie Muniz (@frankiemuniz) November 15, 2018

Muniz indicó que ha llorado más en estos dos días que en “toda” su vida.

Luego, agradeció el apoyo de su pareja, Paige Price. Además, en su cuenta de Instagram, relató que paredes, pisos y techos tuvieron que ser reemplazados para evitar el peligro del moho.

Para colmo, el sábado Muniz volvió a escribir en su cuenta de Twitter que tuvieron que evacuar la habitación del hotel donde se encontraban alojados cuando sonó una alarma contra incendios.