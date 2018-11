Proponen al Papa Francisco cambiar el ‘Padre Nuestro’

Excélsior

Italia.- Los obispos italianos propusieron cambiar una frase en el padrenuestro en italiano, por recomendación del papa Francisco, una iniciativa que ahora tendrá que ser aprobada por la Santa Sede, informó la Conferencia Episcopal italiana (CEI) en un comunicado.

El padrenuestro actual en italiano incluye una frase que dice “non ci indurre in tentazione”, que en español podría traducirse como “no nos induzcas a la tentación”, y ahora será cambiada por “non abbandonarci alla tentazione”,”no nos abandones a la tentación” en español.

La variación se produce después de que en diciembre de 2017 el papa Francisco afirmara que esa frase en la versión en italiano del padrenuestro no era correcta, porque dijo que Dios no puede inducir a los hombres a la tentación y que por ello era más adecuado utilizar una frase similar a “no nos dejes caer en la tentación”.

La modificación será incluida en la tercera edición en italiano del Misal Romano una vez cuente con el visto bueno de la Santa Sede.

Igualmente, los obispos también han sugerido cambiar la frase en la oración del Gloria que actualmente en italiano es “pace in terra agli uomini di buona volontà” (paz en la tierra a los hombres de buena voluntad) por “pace in terra agli uomini, amati dal Signore” (“paz en la tierra a los hombres, amados por el Señor”).

Cabe mencionar que todos los los textos litúrgicos están a cargo de las autoridades de la Iglesia católica en cada país en coordinación con el Vaticano, esto provoca que se realizan variaciones de alguna frase dependiendo el país y la lengua local.

El problema de la lengua italiana también está presente en las traducciones a inglés “And lead us not into temptation” y en alemán “Und führ uns nicht in Versuchung”.